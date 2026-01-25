Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Héctor Raúl O.Z., por posesión de medio kilo de metanfetamina.

Resultado de los operativos coordinados con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se detuvo a dicha persona de 34 años de edad, en el cruce de las calles Leonardo Bernal y Paseo de la Cúpula, de la colonia Villa Colonial, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención policial, aseguraron una bolsa de plástico y un envoltorio que contenían la sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina conocida como cristal, con un teso total de 506 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).