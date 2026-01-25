domingo, enero 25, 2026
Durante operativo AEI detiene sujeto en posesión de medio kilo de cristal

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía de Distrito Zona, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Héctor Raúl O.Z., por posesión de medio kilo de metanfetamina.

Resultado de los operativos coordinados con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, se detuvo a dicha persona de 34 años de edad, en el cruce de las calles Leonardo Bernal y Paseo de la Cúpula, de la colonia Villa Colonial, en Ciudad Juárez.

Durante la intervención policial, aseguraron una bolsa de plástico y un envoltorio que contenían la sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina conocida como cristal, con un teso total de 506 gramos.

El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones por delitos contra la salud.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

