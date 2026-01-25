En el marco del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, la Dirección General de Centros Comunitarios llevó a cabo una jornada de activación física y práctica de boxeo dirigida a jóvenes en el Centro Comunitario La Montada, con el objetivo de fomentar hábitos saludables y abrir oportunidades de capacitación.



El director de la dependencia, Luis Fernando Rodríguez Giner, explicó que Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, mediante el cual se apoya la capacitación de jóvenes que no estudian ni cuentan con un empleo, a lo largo de un periodo de 12 meses en centros de trabajo registrados.



Señaló que estas acciones se realizan siguiendo las instrucciones del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, de fortalecer la vinculación con el Gobierno Federal para atender las causas sociales y generar alternativas reales para la juventud.



Rodríguez Giner detalló que la intención es registrar a los Centros Comunitarios que cuentan con clases de boxeo como centros de trabajo dentro del programa, para que jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan puedan capacitarse y, a su vez, convertirse en instructores que compartan esta disciplina con la ciudadanía.



Destacó que, además de brindar oportunidades de capacitación e inserción laboral, el programa contribuye a alejar a los jóvenes de conductas de riesgo, promoviendo la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo.



Asimismo, subrayó que el boxeo y la activación física representan un beneficio directo para la salud, al incentivar el ejercicio y un estilo de vida activo entre los participantes, reforzando así el papel de los Centros Comunitarios como espacios de desarrollo integral para la comunidad.