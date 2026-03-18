El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores condena ataque a compañero comunicador en Oaxaca

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, capítulo Oaxaca, condenó de manera enérgica la agresión armada en contra del compañero periodista Óscar Merino Ruiz, director del portal OM Noticias, quien fue atacado la noche del lunes 16 de marzo en Pinotepa Nacional.

Según la información difundida, el periodista fue herido a punta de balazos en la vía pública, lo que derivó en su traslado a una clínica donde permanece bajo atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

Debido a esta lamentable situación, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, capítulo Oaxaca, ha exigido a la Fiscalía General de dicho estado, realizar las averiguaciones correspondientes de manera rápidas, exhaustivas y transparentes para asi dar con los autores del atentado y que sean llevados ante la justicia.

Asi mismo se ha pedido que al comunicador y su familia se les garantice su seguridad tanto por autoridades municipales y estatales, por una posible represalia de parte de los perpetradores del atentado.

El organismo de periodistas, ha reiterado su solidaridad con Óscar Merino Ruiz y su familia, asi como con cualquier periodista con el que se le vea peligro su vida en la honrosa labor de mantener informar al público.

Con información de LAGUNA PRENSA