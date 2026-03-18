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Queda bajo arresto sujeto que transitaba en posesión de 275 cartuchos útiles en Puerto Palomas de Villa

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Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Naum B. H., por delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención del masculino de 53 años de edad, se registró en las calles Galeana y Sabinal de la colonia Centro, de Puerto Palomas de Villa, en el municipio de Ascensión, ya que, al realizarle una revisión, se le encontró en posesión de 275 cartuchos útiles calibre 7.62X39.

De igual manera se aseguró lo siguiente:

-Una lonchera tipo hielera
-Un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet, S-10, modelo 1999 de color azul, con matrículas de circulación del estado de Oklahoma, Estados Unidos.

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El detenido y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

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