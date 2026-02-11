Bajo el lema “Muchas Voces, una Ciencia”, el encuentro busca fortalecer redes que contribuyan a reducir las barreras de género en la ciencia.

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) participó en el VII Desayuno Global de Mujeres en la Ciencia 2026, una iniciativa de alcance internacional que se desarrolló de manera simultánea en distintas partes del mundo, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, así como fortalecer redes de colaboración académica.

En su intervención, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos reconoció el camino que han transitado las mujeres en el ámbito científico y académico. Señaló que en la Universidad Autónoma de Chihuahua existe un profundo orgullo por su cuerpo docente e investigadoras, quienes aportan un valor adicional a sus facultades y consolidan una tradición que fortalece el desarrollo y la creación del conocimiento.

Por su parte, la Dra. Leticia Myriam Torres Guerra, directora del Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), compartió un mensaje desde su experiencia de más de 40 años en las ciencias, espacio que, dijo, nació del liderazgo genuino y del compromiso colectivo. Destacó que la ciencia también se construye con valentía, comunidad y convicción, y que lo que inició como la apertura de puertas hoy se ha convertido en un movimiento que inspira y moviliza a nuevas generaciones. Subrayó que empoderar a mujeres y niñas en la ciencia significa decirles que su curiosidad importa, que su presencia es necesaria y que ninguna mujer avanza sola; aunque el talento no tiene género, reconoció que las oportunidades aún enfrentan barreras.

Como parte del programa se desarrolló una mesa panel, integrada por Patricia Amezaga, del CIMAV; Carmen Navarro, de la Facultad de Ingeniería de la UACH; Nadia Zenteno, del INADET/CENALTEC; Ángela G. O., de Prepa Norte; Lourdes Ballinas, de la Facultad de Ciencias Químicas de la UACH; y Gloria Alcalá, de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, quienes compartieron experiencias, retos y perspectivas sobre la participación de las mujeres en el ámbito científico, así como la importancia de fortalecer entornos más equitativos en la formación académica y la investigación.

El VII Desayuno Global de Mujeres en las Ciencias forma parte de una iniciativa impulsada a nivel mundial por la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura y Aplicada), en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bajo el lema “Muchas Voces, una Ciencia”.

Cabe resaltar que se contó con la participación de la UACH, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), X+ Mujeres en las Ciencias A.C., Prepa Norte y el Instituto Chihuahuense de la Juventud (ICHIJUV). El encuentro busca reducir brechas de género en la ciencia, promover la inclusión y generar espacios de diálogo que fortalezcan una ciencia más justa, diversa y humana, especialmente entre estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.