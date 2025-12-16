—Diputadas se agarran ‘gacho’ de las greñas

–Cómo tapar lo que es imposible de ocultar

Buenas noticias pa´ la raza del suroriente ahí viene la inauguración del tramo de ampliación de las avenidas de Las Torres.

Dicen los de Fideicomiso de Puentes Internacionales de Chihuahua que ahora sí, el próximo viernes a las 9:30 de la mañana, se corta el listón de la ampliación de la avenida de Las Torres, entre el bulevar Tomás Camandari y la calle Yepómera, de sur a norte.

El chisme no es menor, porque no todos los días se ven inversiones de este calibre en la frontera: que si 48 millones del Municipio por aquí, que si 35 millones del Fideicomiso por allá… o sea, billete sí le metieron.

El Fideicomiso y Obras Públicas del municipio cada uno, en su rollo, trabajando en sus respectivos espacios y presumiendo avances. Uno, que empezó en julio y ya terminó; el otro, que arrancó en noviembre, va apenas en el 50% del tramo norte a sur.

Y mientras tanto, los automovilistas haciendo malabares para no caer en el bache de la desinformación y de las obras a medias.

Eso sí, ya hay circulación de la calle Yepómera a Libramiento Regional, pero ¡aguas!, porque no todo está pintado ni señalizado. La promesa es que el Municipio va a poner alumbrado, rehabilitar camellones y echar la mano con la señalética y la pintura vial.

Por su parte, el Fideicomiso de Puentes apostó por tres carriles nuevos, del tramo de Yepómera al bulevar Manuel Talamás Camandari, en manos de Stahl Constructores S.A. de C.V.

En Cañonazos no podemos dejar pasar desapercibido el escandaloso que se armó ayer allá en el Congreso de la Ciudad de México, en donde las diputadas prianistas y las morenistas se agarraron gacho de los pelos.

La sesión se puso color de hormiga y, como dirían en el barrio, hubo agarrón de greñas y hasta golpes, mientras las diputadas prianistas y las morenistas se disputaban la extinción del InfoCDMX y el nacimiento de un nuevo órgano de transparencia.

La sesión ordinaria empezó tranquila, pero bastó que la diputada Daniela Álvarez se apoderara de la tribuna, para que el ambiente se pusiera más tenso que la fila en la Caja de Ahorros el día de quincena.

Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, acusó a Morena de querer salirse con la suya y dejar el nuevo órgano en manos de una sola persona, cuando el acuerdo era hacerlo colegiado. Así que puso el dedo en la llaga y no se bajó de la tribuna hasta que le dieran la razón.

Pero los morenistas no son de los que se quedan cruzados de brazos. En un dos por tres, intentaron meterse por detrás de la mesa directiva, tiraron bandera y hasta se armó la campal.

La morenista Yuriri Ayala le soltó un golpecito en la cabeza a la panista Álvarez y, como en “La Rosa de Guadalupe”, llegó Claudia Pérez a defenderla y ahí sí, agarrón de pelos, gritos y la sesión… ¡pa’fuera! El Pleno se convirtió en ring y los ciudadanos nos quedamos viendo el show gratis…

Mientras el PAN se aferraba a la tribuna, los morenistas se salieron del salón y, como buenos estrategas, se fueron a una sede alterna en el edificio del Zócalo, donde seguramente aprobarán el punto de acuerdo como les plazca.

Lo que no queda claro es si este nuevo órgano de transparencia acabará siendo tan transparente como una ventana recién lavada o como el parabrisas después de una tormenta de polvo de esas que llegan a juaritos.

No sabe el gobierno mexicano cómo tapar lo que es imposible de ocultar: la imposición de aranceles a los países asiáticos, especialmente a China.

Este movimiento va a encarecer todo lo que importamos y lo que los chinos venden directamente en tiendas y agencias de autos, justo cuando este sector está en pleno auge.

Nadie sabe cómo hacer que no se note que estamos obedeciendo una orden de Donald Trump. Y, para acabarla de amolar, lo que más miedo les da en Palacio Nacional es la reacción del gobierno chino. ¡A ver cómo nos va!