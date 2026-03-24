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Dunas de arena bloquean accesos y afectan viviendas

by Eduardo Huízar
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El polvo continúa generando serios problemas en el suroriente de Ciudad Juárez. Tal es el caso del fraccionamiento Urbivilla del Campo, donde su acceso principal quedó prácticamente sepultado por dunas de arena, dificultando la entrada y salida de los residentes.

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Dunas de arena bloquean accesos y afectan viviendas

♬ Sahara Desert – Kyrylo Zaplotynskyi

De acuerdo con reportes de vecinos, estas acumulaciones se han formado en las últimas semanas, coincidiendo con los fuertes vientos registrados en la región. La situación no es aislada, ya que diversos fraccionamientos del mismo sector enfrentan condiciones similares.

La arena no solo invade las calles, sino también estacionamientos de negocios y viviendas, filtrándose incluso al interior de las casas, lo que representa una molestia constante y un riesgo para la salud de las familias.

El fraccionamiento Urbivilla del Campo, ubicado sobre la calle Jesús Macías Delgado, es uno de los puntos más afectados, donde los habitantes demandan atención urgente de las autoridades para retirar la arena acumulada y prevenir mayores afectaciones.

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