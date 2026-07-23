El último video de Zayra podría ser clave en la investigación de su homicidio

Ciudad Juárez.– Horas antes de ser asesinada, Zayra Viridiana, de 31 años, publicó un video en redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones y manifestó que temía por su integridad.

En la grabación, cuya difusión ha causado conmoción tras el crimen ocurrido la noche del miércoles 22 de julio, la mujer relató que había sufrido golpes y expresó su preocupación por la posibilidad de que la violencia en su contra escalara.

Durante el mensaje también señaló a una persona con quien, según dijo, mantenía un conflicto, y aseguró que temía que pudiera hacerle daño.

«”Yo sé que es capaz de hacerme cualquier tipo de daño”, expresó en el video.»

Zayra fue asesinada a balazos poco antes de la medianoche del miércoles, cuando salía de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Vicente Guerrero y la calle Artículo 31, en Ciudad Juárez. Al momento del ataque iba acompañada de su hija de cuatro años, quien resultó ilesa.

Tras el homicidio, el video comenzó a viralizarse en redes sociales debido a que la víctima había advertido públicamente que temía por su vida.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación y no ha informado oficialmente sobre personas detenidas o imputadas por el homicidio. Corresponderá a las autoridades determinar si las denuncias realizadas por Zayra en redes sociales guardan relación con el crimen.