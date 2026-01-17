La Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de seguridad aérea (NOTAM) dirigida a operadores y aerolíneas estadounidenses ante la existencia de situaciones potencialmente peligrosas en regiones específicas del espacio aéreo mexicano, particularmente sobre el Océano Pacífico, el Golfo de California y la región oceánica de Mazatlán, en el estado de Sinaloa.

Se trata de una advertencia para evitar accidentes, por la realización de operaciones militares en el Pacífico. A través de los avisos oficiales KICZ A0015/26 y KICZ A0018/26, la autoridad recomendó a los operadores “ejercer precaución” al volar en dichas zonas debido a la combinación de posibles actividades militares y eventuales interferencias en los sistemas de navegación satelital (GNSS), factores que podrían representar riesgos para las aeronaves.

En los comunicados, la FAA no especifica el origen de las “posibles actividades militares detectadas”, ni si estas corresponderían a ejercicios o despliegues del gobierno de México o del propio gobierno estadounidense. Tampoco se reportan incidentes de seguridad aérea asociados a esta advertencia.

Los documentos precisan que el riesgo potencial aplica a todas las altitudes, incluyendo las fases de sobrevuelo, llegada y salida, por lo que la advertencia se extiende tanto a vuelos comerciales como a otras operaciones de aviación civil estadounidense que transitan por esas regiones.

La FAA subrayó que el NOTAM no implica el cierre del espacio aéreo ni la suspensión de vuelos, sino que se trata de una alerta preventiva de seguridad.

El aviso aplica a aerolíneas y operadores comerciales de Estados Unidos, a pilotos con certificación de la FAA y a aeronaves civiles registradas en ese país, con excepción de aquellas que operan para aerolíneas extranjeras.

Uno de los elementos centrales de la alerta es la posible interferencia en los sistemas GNSS, siglas del Sistema Global de Navegación por Satélite, que proporciona datos de posicionamiento y navegación a las aeronaves.

En Estados Unidos, el sistema GNSS más utilizado es el GPS; en Rusia, el GLONASS, y en China, el BeiDou.

Al respecto, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadores, Ángel Domínguez Catzin, explicó que este tipo de avisos forman parte de los mecanismos habituales de prevención en la aviación internacional.

“En distintas regiones, tanto de México como de Sudamérica, se han identificado interferencias en el GPS, y las autoridades aeronáuticas emiten estos avisos para mantener informados a los operadores”, señaló.

La FAA explicó que este tipo de interferencias puede afectar la precisión de la navegación aérea, por lo que se emiten alertas preventivas cuando se detectan condiciones que podrían comprometer la seguridad operacional, aun cuando no existan incidentes confirmados.

La advertencia estará vigente del 16 de enero al 17 de marzo de 2026, periodo durante el cual la FAA mantendrá un monitoreo constante de la situación.

Asimismo, la autoridad aeronáutica solicitó a los operadores estadounidenses reportar cualquier incidente de seguridad o anomalía detectada al Washington Operations Center de la agencia.

Domínguez Catzin añadió que, hasta el momento, las operaciones aéreas en México se desarrollan con normalidad y que no se ha registrado ninguna afectación a vuelos comerciales o privados derivada de esta alerta.

“El tráfico aéreo continúa sin contratiempos. Lo importante es que las tripulaciones estén informadas y atentas a las actualizaciones que emita la FAA”, indicó.

Milenio