Residentes de la colonia La Hacienda aprovecharon los descuentos que brindó Tesorería Municipal en el cobro del Impuesto Predial y en infracciones de vialidad consideradas no graves

Blanca Dolores Romero Aguilar, directora de Ingresos, informó que en la Cruzada se instalaron cajas de cobro para que los ciudadanos aprovecharan las condonaciones y descuentos.

El módulo de Tesorería fue uno de los más solicitados por la población, sobre todo por las perdonas que trabajan de lunes a viernes y no pueden acudir a las oficinas municipales.

Detalló que se otorgó el 100% de descuento en el cobro de recargos por rezago del Impuesto Predial, además del 50% de descuento en las multas de vialidad consideradas no graves.

Además de Tesorería, otras dependencias municipales se sumaron a esta jornada ofreciendo atención en temas de seguridad vial, desarrollo urbano, regulación comercial y servicios sociales, con el propósito de atender diversas necesidades de la población de forma integral.