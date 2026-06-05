Ciudad Juárez, Chihuahua.– La diputada Xóchitl Contreras lanzó un enérgico posicionamiento en contra de la resolución emitida por el juez José Chaparro Sánchez en perjuicio del Instituto Tesla, al considerar que la decisión representa un grave precedente para todas las instituciones educativas que actúan para proteger a sus estudiantes frente a denuncias de conductas indebidas.

La legisladora señaló que resulta incomprensible que una institución que tomó medidas ante denuncias presentadas por 20 alumnas termine enfrentando consecuencias legales por haber actuado en defensa de su comunidad estudiantil.

“Lo que hoy está ocurriendo es indignante. El Instituto Tesla actuó ante señalamientos graves y hoy parece ser tratado como el responsable por haber protegido a sus estudiantes. No podemos aceptar una lógica donde quienes actúan para prevenir posibles riesgos terminan siendo castigados por hacer lo correcto”, declaró.

Xóchitl Contreras cuestionó directamente los alcances y efectos de la resolución emitida por el juez Chaparro, al advertir que podría enviar un mensaje de temor a directivos, maestros e instituciones educativas que enfrenten situaciones similares en el futuro.

“Esta resolución manda una señal equivocada. Parece decirles a las escuelas que es más seguro quedarse de brazos cruzados que actuar para proteger a sus estudiantes. Ese no puede ser el mensaje de la justicia en Chihuahua”, afirmó.

La diputada sostuvo que la actuación del juez José Chaparro Sánchez, señalado públicamente por su cercanía con Morena, ha despertado serias dudas sobre el mensaje que esta resolución envía a las víctimas, a sus familias y a las instituciones educativas que deciden actuar cuando existen denuncias graves.

“No podemos perder de vista el origen de este asunto. Hubo jóvenes que alzaron la voz, hubo denuncias que obligaron a actuar y hubo una institución que decidió proteger a sus alumnas. Hoy quienes actuaron con responsabilidad son los que están pagando las consecuencias. Eso merece una revisión profunda”, expresó.

Xóchitl Contreras anunció que respaldará al Instituto Tesla en su lucha jurídica para revertir la resolución y exigió que las instancias correspondientes revisen a fondo la actuación judicial en este caso.

“No permitiré que se castigue a quienes actuaron para proteger a las jóvenes. Defenderé al Instituto Tesla, estaré atenta para que esta resolución sea revisada. Cuando una decisión judicial genera tanta preocupación social, es obligación de todos levantar la voz y demandar certeza, transparencia y justicia”, señaló.

Asimismo, refrendó su respaldo a las jóvenes que tuvieron el valor de denunciar e invitó a la comunidad que esté viviendo esta situación similar alzar la voz. Aseguró que las instituciones públicas no pueden permanecer en silencio cuando existe el riesgo de que las víctimas perciban que denunciar no sirve o incluso puede terminar perjudicando a quienes las apoyan.

“Las mujeres de Chihuahua necesitan saber que no están solas. Necesitan instituciones que las escuchen, que las respalden y que actúen cuando exista una denuncia. Nunca debemos permitir que se genere un clima de miedo, indiferencia o desconfianza para quienes deciden alzar la voz”, agregó.

“No voy a guardar silencio mientras se castigue a quienes actuaron para proteger a las jóvenes. Mi compromiso está con las víctimas, con sus familias y con todas las instituciones que tienen el valor de hacer lo correcto, aunque eso implique enfrentar consecuencias. Chihuahua merece una justicia que proteja a las personas, no que intimide a quienes las defienden”, concluyó.