-Dan a conocer las rutas del servicio del Indio Bus y transporte público que complementará el Circuito Universitario.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) dará inicio a sus actividades académicas el próximo 19 de enero, fecha en la que tambien arrancará el servicio de Indio Bus para Ciudad Universitaria y el campus norte (ICSA, IADA, IIT e ICB), así como el Circuito Universitario.

El proyecto es el resultado del trabajo colaborativo entre la comunidad estudiantil, esta casa de estudios, el Gobierno del Estado, Gobierno Municipal y los concesionarios de transporte que participarán en el Circuito Universitario, el cual beneficiará a los alumnos, docentes y administrativos. A través de esta iniciativa se combina el servicio de transporte escolar, conocido como Indio Bus, así como la ruta BRT y los recorridos del transporte público, con el objetivo de brindarles a los alumnos opciones accesibles para llegar a los institutos ubicados al norte de la ciudad.

La del Circuito Universitario atravesará algunas avenidas principales, tales como Plutarco Elías Calles, López Mateos, Eje Vial Juan Gabriel, bulevar Óscar Flores, Avenida Ejército Nacional, calle Simona Barba, Avenida de la Raza, Paseo Triunfo de la República y Avenida Hermanos Escobar, indicó Pedro Enrique Yañez, director general de Bienestar Universitario.

“Será un circuito que iniciará a las 5:50 de la mañana, con una frecuencia bastante fluida entre 20 y 30 minutos por cada camión en horas pico. Y que finalizará a las 10:00 de la noche”, explicó.

El Indio Bus está consolidado en el campus de Ciudad Universitaria, transportando a casi 3,500 personas diariamente en el sur de la ciudad hacia dicho campus. Sin embargo, se tenía pendiente la reactivación en los institutos ubicados en la zona norte , los cuales se vieron afectados en 2020 a raíz de la pandemia, agregó.

La Dirección de Bienestar Universitario exhorta a la comunidad universitaria a seguir las siguientes recomendaciones para gozar del nuevo Circuito universitario:

Revisar la ubicación de los paraderos para que se pueda elegir la mejor opción que los acerque a los puntos de partida del Indio Bus y ser puntuales de acuerdo con las frecuencias establecidas. “El circuito también permitirá que las familias de los alumnos que deseen de alguna forma no acercarse a los institutos, utilicen algún estacionamiento que cruce por el Circuito Universitario para dejar y recoger a los estudiantes”, indicó Yañez.

El acceso al Indio Bus se permitirá a través de la credencial escolar, ya sea física o virtual. Los camiones del Circuito Universitario contarán con un escáner que detectará si la matrícula o el número de empleado y de control está vigente.

Como parte del proyecto se habilitarán espacios para que los usuarios emitan sugerencias y comentarios que tengan como objetivo mejorar el servicio. En Ciudad Universitaria existe un buzón de sugerencias y otro directamente en la Dirección General de Bienestar Universitario en las instalaciones de Rectoría. Sin embargo, se implementará un teléfono de WhatsApp para atender los comentarios o reporte de algún incidente.

El Indio Bus contará con un sistema de monitoreo en el que se tendrá el seguimiento de las rutas, es decir, su ubicación. Se contarán con cámaras que identifican al chofer y el funcionamiento del autobús.

El doctor Pedro Enrique Yañez, recalcó que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha trabajado para que se atiendan las solicitudes de la comunidad universitaria. “Esta administración generó una estrategia transversal de bienestar para analizar los servicios que se requieren. Se ha tenido una perspectiva de escucha incluyendo la visión estudiantil«.

Conoce los detalles del Circuito Universitario en la galería: