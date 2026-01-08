Las temperaturas inusualmente altas que se han registrado en Ciudad Juárez durante la presente temporada invernal han generado inquietud entre la población. Para dar respuesta a esta incertidumbre, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), a través de su comunidad científica, analiza y explica las condiciones anómalas que actualmente se presentan en la región.

El Dr. Felipe Adrián Vázquez Gálvez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes (CECATEV) de la UACJ, señaló que el comportamiento del clima durante este invierno se ha alejado de los patrones históricos habituales, con registros que han llegado a rozar los 30 grados centígrados en pleno mes de enero.

“Típicamente nosotros esperaríamos una primera helada alrededor del 20 o 30 de noviembre. Sin embargo, hasta esta fecha no hemos visto un solo día con temperaturas de cero grados o menores, lo cual desde luego es totalmente anómalo para el invierno en Ciudad Juárez”, puntualizó.

El coordinador del CECATEV indicó que estas condiciones también están relacionadas con la incertidumbre entre los fenómenos de El Niño y La Niña en el Pacífico ecuatorial, lo cual ha provocado alteraciones en la circulación atmosférica a gran escala.

“El tema de esta distorsión en las condiciones de la temperatura del mar está muy vinculado a patrones climáticos que, como ya todos sabemos, han sido distorsionados por el cambio climático y el calentamiento global, haciendo que muchos de estos patrones típicos empiecen a modificarse”, señaló.

Aunque este comportamiento del clima genera incertidumbre, el especialista aclaró que las bajas temperaturas aún podrían presentarse, aunque de forma tardía. De acuerdo con los modelos actuales, estas condiciones anómalas podrían prevalecer durante los próximos 15 días, con la posibilidad de que febrero registre temperaturas más gélidas.

“De que va a helar, va a helar. La única cuestión es que estamos en unas condiciones muy anómalas de tiempo”, afirmó.

Finalmente, el Dr. Vázquez Gálvez reiteró el compromiso del CECATEV y de la UACJ de mantener informada a la comunidad, conforme se presenten cambios en los modelos climáticos.

“Estaremos reportando cualquier cosa que surja y cualquier cambio que se presente, o que los modelos numéricos nos permitan observar”, concluyó.