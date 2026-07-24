Mientras algunos espacios destacan que Cruz Pérez Cuéllar “amplió su ventaja” en la disputa interna de Morena, un análisis comparativo de las principales encuestas nacionales revela que el panorama cambia por completo cuando la pregunta deja de ser quién encabeza un partido y pasa a ser quién ganaría la gubernatura de Chihuahua.

La diferencia no es menor.

La nota publicada por El Diario retoma una encuesta de CE Research para afirmar que Cruz Pérez Cuéllar aventaja por 11 puntos a Andrea Chávez en la carrera por la candidatura de Morena. Ese dato corresponde exclusivamente a la competencia interna del partido guinda. La misma publicación reconoce que Marco Bonilla domina ampliamente la contienda interna del PAN.

Sin embargo, al revisar otros estudios demoscópicos nacionales, el liderazgo cambia.

La más reciente medición de Emotegia coloca a Marco Bonilla con 50.61% de respaldo para ser candidato del PAN, muy por encima del resto de los aspirantes panistas. En Morena, en cambio, Cruz Pérez Cuéllar apenas supera a Andrea Chávez por menos de un punto porcentual (32.56% contra 31.65%), reflejando una competencia interna mucho más cerrada.

Pero el dato más importante aparece cuando se simulan las elecciones constitucionales.

En el escenario donde Marco Bonilla enfrenta a Cruz Pérez Cuéllar, el alcalde de Chihuahua obtiene 44.47%, contra 36.11% del morenista, una ventaja superior a ocho puntos.

En el escenario donde el rival es Andrea Chávez, Bonilla también encabeza la preferencia con 43.58%, frente al 39.49% de la senadora.

Es decir, independientemente de cuál de los dos perfiles de Morena sea postulado, la medición de Emotegia coloca a Marco Bonilla al frente.

La tendencia también encuentra respaldo en la encuesta nacional de México Elige. En ese estudio, Bonilla concentra 80% de las preferencias entre simpatizantes panistas y aparece como el perfil con mayor competitividad electoral. Además, supera ampliamente a Cruz Pérez Cuéllar en el escenario donde ambos se enfrentan por la gubernatura (41.6% contra 25.5%) y sostiene una contienda muy cerrada frente a Andrea Chávez.

En conjunto, ambas mediciones muestran un patrón consistente: Marco Bonilla es el activo electoral más fuerte del PAN y el aspirante que aparece con mejores números frente a los principales perfiles de Morena.

Por ello, centrar el debate únicamente en quién aventaja dentro de Morena ofrece una visión incompleta de la contienda. Una cosa es encabezar una encuesta interna; otra muy distinta es demostrar competitividad frente al electorado en una elección constitucional.

Y es precisamente ahí donde las mediciones de Emotegia y México Elige coinciden: Marco Bonilla aparece por encima tanto de Cruz Pérez Cuéllar como de Andrea Chávez.

Los resultados de Emotegia y México Elige no son un caso aislado. Incluso Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, señaló en entrevista con Azucena Uresti que, con Marco Bonilla como candidato, el PAN tiene posibilidades reales de retener la gubernatura de Chihuahua.

Así, mientras algunos titulares se centran en la competencia interna de Morena, las encuestas que miden la elección constitucional apuntan en otra dirección: hoy, Marco Bonilla aparece como el aspirante más competitivo frente a los dos principales perfiles morenistas. Porque una cosa es ganar una candidatura; otra, muy distinta, es ganar la elección.