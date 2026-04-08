El Estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio energético mundial, volvió a quedar bajo tensión luego de que Irán anunciara la suspensión total del paso de petroleros, apenas días después de una aparente tregua en la región.

La decisión, confirmada por la agencia Fars —vinculada a la Guardia Revolucionaria—, marca un nuevo giro en la crisis de Medio Oriente, con implicaciones directas en el mercado global del petróleo y el equilibrio geopolítico.

De acuerdo con autoridades iraníes, el cierre responde a una combinación de factores militares y estratégicos. El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya advirtió que ejercerán un “control inteligente” sobre el estrecho y lanzaron una amenaza directa: responderán de forma “destructiva” si continúan los ataques de Israel en la región.

El detonante inmediato fue una serie de incidentes previos, entre ellos ataques atribuidos a Irán contra buques de gas natural licuado de Qatar, lo que afectó temporalmente cerca del 17% de la capacidad exportadora de ese país.

Este escenario elevó la tensión en el Golfo Pérsico y encendió alertas en los mercados internacionales, debido a la importancia de Ormuz como ruta clave para el tránsito de petróleo.

El cierre ocurre en paralelo a una fuerte escalada militar en el Líbano, donde Israel lanzó un ataque coordinado contra posiciones de Hezbolá, considerado uno de los más intensos en la historia reciente del país.

Además, la situación se complica por un choque de posturas sobre la tregua impulsada por Pakistán. Mientras Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sostiene que el acuerdo no incluye al frente libanés, Irán afirma que el cese al fuego debía ser integral.

A esto se suma un nuevo foco de presión: el Pentágono ha exigido a Teherán la entrega de su uranio enriquecido, advirtiendo que podría ser “neutralizado” si no hay cooperación, lo que introduce un riesgo nuclear en medio de la crisis.

Tras el anuncio inicial de tregua, los precios del petróleo habían mostrado una ligera baja; sin embargo, el nuevo bloqueo en el Estrecho de Ormuz devolvió la incertidumbre a los mercados.

Publimetro