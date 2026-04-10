La diputada Yesenia Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, señaló que el campo chihuahuense atraviesa una crisis profunda derivada de la falta de agua, el incremento en los costos de producción y condiciones que no siempre dependen de la voluntad de las y los productores.

Desde el Pleno del Congreso del Estado, la legisladora enfatizó que este sector no necesita más problemas ni discursos alejados de la realidad, sino soluciones concretas que realmente atiendan sus necesidades.

En relación con la propuesta presentada para implementar esquemas de exención preferencial en el pago de casetas de peaje —tarifa cero— para productores agrícolas, transportistas de productos del campo y vehículos de uso agropecuario, subrayó que cualquier acción en favor del campo debe ser equitativa y efectiva, considerando tanto carreteras estatales como federales.

Asimismo, destacó que el Grupo Parlamentario del PAN ha mantenido una postura constante de cercanía con las y los productores, escuchando sus necesidades de manera directa y sin simulaciones.

Recordó que, hace algunos meses, el Congreso del Estado recibió a productores de distintas regiones para dialogar sobre la problemática del agua, encuentro en el que participaron diversas fuerzas políticas, excepto el grupo parlamentario de Morena, quienes únicamente enviaron a un representante a ofrecer disculpas por su ausencia, sin atender de fondo las demandas del sector.

“Al campo se le escucha de frente, no cuando conviene. Las y los productores merecen respeto, empatía y resultados”, expresó.

Reyes también puntualizó que el Gobierno del Estado ha implementado acciones concretas como el Programa de Apoyos Preferenciales en casetas estatales, beneficiando a más de 15 mil personas a la actualidad.

Finalmente, hizo un llamado a todas y todos los legisladores a actuar con responsabilidad y sensibilidad, priorizando el bienestar del campo chihuahuense por encima de intereses políticos.

“El campo es indispensable para Chihuahua. Defenderlo es cumplirle a nuestra gente”, concluyó.