El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) realizó la entrega de 340 becas para la certificación de Inteligencia Artificial IC3 Spark, dirigida a personal docente y administrativo sindicalizado del Plantel Chihuahua II.

Lo anterior, como parte de la estrategia institucional para fortalecer las competencias tecnológicas y el desempeño profesional dentro de las actividades académicas y administrativas.

En este acto se destacó la importancia de impulsar la capacitación continua del personal, especialmente en áreas de alta demanda como la inteligencia artificial, herramienta que actualmente representa una ventaja competitiva en los sectores educativo, empresarial y productivo.

Participaron autoridades educativas, representantes sindicales y directivos del plantel, quienes coincidieron en la relevancia de dar oportunidades de formación internacional que permitan al personal estar actualizado y responder a los nuevos retos de la educación y la transformación digital.

Asimismo, se informó que 68 docentes serán quienes guiarán el ejercicio en esta segunda etapa de certificación en los distintos planteles, para fortalecer el acompañamiento y la correcta implementación de este programa, en beneficio de toda la comunidad educativa.

Durante el semestre anterior se lograron 3 mil 500 certificaciones, mientras que en el presente semestre ya se tienen registrados más de 600 administrativos, docentes y estudiantes en las tres certificaciones de nivel internacional que actualmente impulsa la institución.

Además, se anunció que durante el mes de abril arrancará la segunda certificación de Inteligencia Artificial Generativa, dirigida a estudiantes, docentes y administrativos, a fin de ampliar la oferta de preparación tecnológica dentro de la institución.

De igual manera, se dará inicio a la certificación en el idioma inglés, donde ya se cuenta con más de 300 personas inscritas, lo cual refleja el interés y compromiso de la comunidad Conalep por fortalecer sus habilidades profesionales y académicas.