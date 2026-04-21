Chihuahua, Chih. – El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, informó sobre los acuerdos aprobados en la sesión del consejo celebrada el domingo 19 de abril, la cual calificó como “histórica”, destacando la aprobación unánime del acuerdo de imparcialidad, cuyo objetivo es evitar desequilibrios en el proceso de elección de las y los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación, así como de otras candidaturas de cara a las elecciones de 2027.

Acompañado por la secretaria de Finanzas, Ana Laura Contreras; la secretaria de Mujeres, Valeria Cruz Armendáriz; y el secretario de Organización, Kevin Mares, el presidente del Consejo señaló que se presentó un informe de las distintas secretarías, así como de las tareas establecidas por el Comité Nacional, con el fin de encaminar acciones rumbo al proceso electoral de 2027.

Asimismo, explicó que se sometió a discusión y votación un punto de acuerdo para solicitar al Comité Ejecutivo Estatal y a la Presidencia del Consejo mantener la neutralidad durante el proceso de designación de los coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación, el cual fue aprobado por unanimidad de los consejeros presentes.

“Salimos muy fortalecidos y en unidad, con un quórum de 62 consejeros de un total de 90”, destacó Hugo González. Añadió que dicho acuerdo no es una invención ni una “nueva legislación”, sino una armonización de lo ya establecido en el Consejo Nacional, donde se señala que las y los titulares de las secretarías, así como la presidencia del Comité y del Consejo Estatal, no deben organizar ni asistir a eventos de los aspirantes a la coordinación estatal.

“Hemos tenido consejos desde la fundación de Morena, pero considero que nunca se había aprobado un acuerdo de esta naturaleza por unanimidad. Ha habido otros acuerdos, pero ninguno en el que todos los consejeros presentes votaran a favor”, concluyó.