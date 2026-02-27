La Dirección de Regulación Comercial del Municipio, invita a las y los comerciantes a regularizarse aprovechando los descuentos del mes en curso, así como para marzo, indicó su titular, Oscar Guevara Ramírez.



“Hasta el momento se han tramitado 1,306 solicitudes para descuentos por parte de la Coordinación de Mercados y otras 103 por la Coordinación de Informales”, señaló.



Menciono que los descuentos son del 50% para el público en general y del 60% para el adulto mayor, aplicables tanto a las aperturas, así como para renovaciones y rezagos.



“Los descuentos de permisos de renovación estarán vigentes hasta el mes de marzo y para los de aperturas, este 26 y 27 de febrero son los últimos días para presentar su solicitud”, explicó el funcionario.



Es por lo que se invita a las y los interesados para aprovechar estos apoyos, acudiendo a las instalaciones de la Dirección de Comercio, ubicada en calle Mauricio corredor número 467, en la Zona Centro, de 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, agregó.