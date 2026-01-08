La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, realiza trabajos de construcción de una alcantarilla de gran tamaño en el colector Sur-Sur, debido a que, en días recientes se encontró un pozo dañado que ocasiono que entrara azolve producto del arrastre de los canales de la zona.

Ante esta situación, personal de la J+ sostuvo una reunión con personal de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para coordinar acciones, como la reparación del pozo, elevándolo nuevamente a su nivel para evitar el ingreso de agua adicional, así como la limpieza del tramo, para evitar perjudicar a los usuarios de riego de la zona.

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la J+, explicó que las plantas tratadoras cuentan con tecnología de última generación que permite monitorear constantemente la calidad del agua.

“La precisión que tenemos en los datos, nos empezó a llegar una calidad extraña y tenemos que desplegar el área de normatividad, así como, el área que de las plantas de tratamiento para identificar qué descarga irregular tenemos que nos está mermando en la calidad, es importante mantener una buena calidad a las entradas de las plantas porque el sistema biológico con el que contamos se debe mantener estable, por el costo en el sistema de tratamiento”, señaló.

Estas acciones se llevarán a cabo durante los próximos cinco días, considerando que la próxima semana CONAGUA realizará la gestión del agua para riego, por lo que, el canal que transporta el recurso quedará habilitado nuevamente para su uso en los sembradíos.

La J+ reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada con otras dependencias para proteger la infraestructura hidráulica y garantizar un manejo adecuado del agua en beneficio de la comunidad.