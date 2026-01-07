Este próximo jueves 8 de enero, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará la instalación de 5 válvulas en las siguientes calles como parte de los trabajos:

de sectorización del distrito de operación número 5:

• Racho El Becerro cruce con Av. Ejército Nacional

• Rancho Mezteñas cruce con Av. Ejército Nacional

• Rancho San Valentín cruce con Av. Ejército Nacional

• Av. Paseo de la Victoria cruce con Av. Ejército Nacional

• C. Camino Viejo a San José cruce con Av. Paseo de la Victoria

Los trabajos se realizarán con un horario de 8:00 am a 4:00 pm, impactando en la suspensión de servicio en las colonias:

• Trébol Norte

• Pradera Dorada

• Zonas aledañas

A los habitantes del sector, se les exhorta almacenar agua para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.

Continúa la J+ con compromiso ante mejorar el servicio, con la instalación de infraestructura hidráulica, que permitirá un mejor control del suministro para beneficio de las familias juarenses.