Este próximo jueves 8 de enero, el Departamento de Eficiencia Física de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizará la instalación de 5 válvulas en las siguientes calles como parte de los trabajos:
de sectorización del distrito de operación número 5:
• Racho El Becerro cruce con Av. Ejército Nacional
• Rancho Mezteñas cruce con Av. Ejército Nacional
• Rancho San Valentín cruce con Av. Ejército Nacional
• Av. Paseo de la Victoria cruce con Av. Ejército Nacional
• C. Camino Viejo a San José cruce con Av. Paseo de la Victoria
Los trabajos se realizarán con un horario de 8:00 am a 4:00 pm, impactando en la suspensión de servicio en las colonias:
• Trébol Norte
• Pradera Dorada
• Zonas aledañas
A los habitantes del sector, se les exhorta almacenar agua para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución.
Continúa la J+ con compromiso ante mejorar el servicio, con la instalación de infraestructura hidráulica, que permitirá un mejor control del suministro para beneficio de las familias juarenses.
