El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), anunció el proyecto de construcción de vivienda social en el fraccionamiento Senderos del Sol, en donde se edificarán hogares en lotes de 120 metros cuadrados en formato de dúplex o hasta cuádruplex.

Además dio a conocer la oferta de lotes con servicios en los fraccionamientos Águilas de Zaragoza y Senderos de San Isidro.

José Antonio Chávez, director general de la Coesvi, indicó que el proyecto aún se encuentra en etapa técnica por lo que será en las próximas semanas que se definirán costos totales de la construcción y costos de cada casa.

“Es la instrucción de nuestra Gobernadora que, en Chihuahua, la vivienda deba garantizar condiciones dignas para cada familia”, dijo el funcionario.

Añadió que por ello se busca que el proyecto cuente con viviendas que tengan toda la infraestructura que otorgue dignidad a una familia: agua, drenaje, pavimentación, alumbrado público, así como hospitales, centros comunitarios y comercios en la zona.

Los terrenos donde se trabajará son propiedad de la Coesvi y cuentan con más de 3.5 hectáreas, tienen un valor aproximado a los 61 millones de pesos y se encuentran ubicados en el Ejido Zaragoza al suroriente de la ciudad.

Chávez informó que este desarrollo habitacional es una réplica de un proyecto en la ciudad de Chihuahua que prepondera la viabilidad técnica, la rapidez de ejecución y la planeación urbana responsable, para ofrecer dignidad a las familias de Juárez.

“El reto no es construir más rápido, sino construir correctamente y con responsabilidad social”, concluyó el director general de la Coesvi.