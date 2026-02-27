jueves, febrero 26, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Anuncia Coca-Cola a Sheinbaum inversión de 6 mil millones de dólares
PortadaTendencia

Anuncia Coca-Cola a Sheinbaum inversión de 6 mil millones de dólares

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El director ejecutivo global de Coca-Cola, Henrique Braun, se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar temas de inversiones.

“Me informó la inversión de 6 mil millones de dólares en nuestro país. El trofeo de la Copa Mundial de Futbol 2026 llega mañana al AIFA”, publicó la mandataria federal.

En redes sociales indicó que este sábado, Guadalajara será el primer lugar de visita.

“Mantenemos el modelo económico de la Cuarta Transformación: desarrollo con bienestar”, dijo.

banner

Estos días, tras el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la presidenta ha insistido en que en México sigue habiendo condiciones para que los empresarios vengan a invertir.

El encuentro de este jueves tuvo lugar en Palacio Nacional.

You Might Also Like

You may also like

Atestigua alcalde donación de celdas solares a la Cruz Roja

Invita la Dirección de Regulación Comercial a seguir aprovechando los descuentos en...

Entrega Desarrollo Social 369 paquetes de impermeabilizante a familias de la zona...

Ministra Esquivel se pronuncia en contra de hacer públicos los datos personales...

Entrega gobernadora Hospital de Gineco-Obstetricia en Parral en beneficio de los habitantes...

Presenta FGE recurso de revisión contra amparo que liberó al dueño del...