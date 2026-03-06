El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, entregó este día las obras de rehabilitación de siete escuelas públicas de la localidad, en las que se mejoró la infraestructura para que la comunidad escolar estudie en instalaciones dignas.



El evento se desarrolló en la Escuela Primaria Forjadores de la Patria, donde el alcalde destacó que el Gobierno Municipal está por alcanzar 600 escuelas intervenidas en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa de mejoramiento de infraestructura educativa.



Explicó que en algunos planteles se ha construido más de una obra, por ejemplo en la Forjadores de la Patria se construyó un domo y en esta ocasión se entregó una cancha de futbol de primer nivel para beneficio de las y los estudiantes.



“Ya estamos abarcando muchas escuelas y pronto vamos a llegar a 600 planteles rehabilitados en Ciudad Juárez. En algunos casos, como en esta escuela, son dos obras; en otras se ha hecho al menos una intervención”, señaló.



Reiteró que la administración juarense es el Gobierno Municipal que más invierte en educación pública en todo México, ya que considera que las niñas, niños y jóvenes representan el mayor tesoro de la ciudad.



Destacó que su formación académica la tuvo en instituciones públicas de la ciudad, por lo que, ahora como alcalde, busca devolver parte de lo recibido a través de inversiones en infraestructura escolar.



Aprovechó para saludar la presencia de los alumnos de la Primaria Socorro Rodríguez Vázquez, quienes recibieron en su plantel beneficios de pintura y resane exterior, además de impermeabilización y rehabilitación de baños; a los representantes de la Escuela Primaria Socorro Rivera, a quienes se les construyó un domo; a la Primaria José Tristán de la Cruz, en la que se pintaron muros exteriores y bardas perimetrales, además de suministro e instalación de sistema de aire acondicionado minisplits.



También saludó a los niños de la Escuela Primaria Manuel Primo Corral, a quienes se les construyó un muro perimetral de 2 metros de altura, así como suministro y aplicación de pintura en muros; a los estudiantes de la Primaria Salvador Martínez Prieto, con la construcción de banquetas y techumbre; también a la comunidad de la Primaria Jesús Romo Silva, donde se rehabilitaron las gradas, se hizo enjarre y pintura de muro trasero de gradas.



Guadalupe Coronado, representante de padres de familia de la Primaria Socorro Rodríguez Vázquez, agradeció al alcalde por las mejoras realizadas en el plantel, destacando que estas acciones son de gran apoyo para las comunidades ubicadas en la periferia.



“Las ayudas hicieron que nuestra escuelita se viera muy bonita y muy funcional para nuestros niños”, expresó.



La niña Sofía Guadalupe, de la Primaria Salvador Martínez Prieto, agradeció la construcción de una cancha de fútbol rápido y otras mejoras en su escuela, ya que ahora pueden jugar, convivir y “ser niños felices”, además cada mejora en la escuela significa mucho porque es el lugar donde aprenden, sueñan y construyen su futuro.



En el evento estuvieron los directores escolares Karla América Soto, Betsabé Cortez Peña, Julieta Díaz Montañés, Daniel Orlando López, Luis Armando Madrid Pacheco y Karla Verónica Alfaro.



También acudieron por parte del Gobierno Municipal el director de Educación, Guillermo Alvídrez Olivas; el coordinador de Infraestructura Educativa, Ismael Rueda; el director general de Obras Públicas, Daniel González García; el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes; el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, coordinador de la Comisión de Educación del Cabildo y la síndica municipal Ana Carmen Estrada.