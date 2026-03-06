jueves, marzo 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Gobierno Municipal respetará y garantizará la libertad de manifestación durante marcha del 8 de marzo: alcalde
Portada

Gobierno Municipal respetará y garantizará la libertad de manifestación durante marcha del 8 de marzo: alcalde

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

l alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que el Gobierno Municipal respetará plenamente la manifestación que se realizará el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reiterando que la administración local mantendrá una postura de respeto y no intervención.

Explicó que, como ha ocurrido durante toda su administración, el Municipio se mantendrá atento al desarrollo de la movilización, pero sin interferir en la manifestación de los colectivos y participantes.

Indicó que el Gobierno Municipal garantiza que las mujeres puedan expresarse con plena libertad durante la marcha.

Aquí hay libertad, el Gobierno Municipal no se mete con nadie, lo que hemos hecho cada 8 de marzo es respetar, estar pendientes e inclusive ponernos a la orden si se requiere algo por parte de ellas, aseguró.

Dijo que la administración municipal no realizará acciones para resguardar instalaciones municipales ni implementará medidas que puedan interpretarse como una forma de obstaculizar la protesta.

No estorbamos ni resguardamos instalaciones, no lo hemos hecho en ningún caso y no lo vamos a hacer ahora, dejamos que con plena libertad se manifiesten y digan lo que ellas consideren, puntualizó.

El Presidente Municipal reiteró que el objetivo del Gobierno Municipal es garantizar el respeto al derecho de libre manifestación y mantenerse disponible en caso de que las organizadoras requieran apoyo.

You Might Also Like

You may also like

Acude Presidente Pérez Cuéllar a informe de actividades de Fechac

Celebra Marco Bonilla 30 años de FECHAC; continuará colaboración por las familias

Entrega Presidente Municipal rehabilitación de infraestructura a escuelas públicas

Vinculan a proceso a recluso del Cereso No. 3 que asesinó a...

Acompaña Maru Campos a Gobernadora de Guanajuato en su II Informe de...

Oficializan EU y Venezuela el restablecimiento de relaciones diplomáticas