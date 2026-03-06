l alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, mencionó que el Gobierno Municipal respetará plenamente la manifestación que se realizará el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, reiterando que la administración local mantendrá una postura de respeto y no intervención.



Explicó que, como ha ocurrido durante toda su administración, el Municipio se mantendrá atento al desarrollo de la movilización, pero sin interferir en la manifestación de los colectivos y participantes.



Indicó que el Gobierno Municipal garantiza que las mujeres puedan expresarse con plena libertad durante la marcha.



Aquí hay libertad, el Gobierno Municipal no se mete con nadie, lo que hemos hecho cada 8 de marzo es respetar, estar pendientes e inclusive ponernos a la orden si se requiere algo por parte de ellas, aseguró.



Dijo que la administración municipal no realizará acciones para resguardar instalaciones municipales ni implementará medidas que puedan interpretarse como una forma de obstaculizar la protesta.



No estorbamos ni resguardamos instalaciones, no lo hemos hecho en ningún caso y no lo vamos a hacer ahora, dejamos que con plena libertad se manifiesten y digan lo que ellas consideren, puntualizó.



El Presidente Municipal reiteró que el objetivo del Gobierno Municipal es garantizar el respeto al derecho de libre manifestación y mantenerse disponible en caso de que las organizadoras requieran apoyo.