Dos ex funcionarios de la Policía Federal que estaban bajo el mando del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años para ocupar cargos públicos y el pago de indemnizaciones por un monto superior a los 65 millones de dólares, tras acreditarse su presunta responsabilidad en un desvío de recursos públicos.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la Unidad de Combate a la Impunidad, informó que tras una serie de investigaciones realizadas por esa dependencia, finalmente se logró acreditar que la exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, y el Jefe de la División de Inteligencia de esa corporación, Damián Canales Mena, incurrieron en “faltas administrativas graves” en su calidad de personas servidoras públicas.

La sanción fue confirmada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificando que Frida Martínez y Damián Canales estarán inhabilitados para desempeñar cualquier empleo, cargos o comisiones en el servicio público, además de imponerles severas sanciones económicas.

La Secretaría Anticorrupción detalló que Frida Martínez fue inhabilitada por un periodo de 20 años, mientras que Damián Canales no podrá ocupar ningún cargo o comisión pública por los próximos 15 años.

La sanción económica impuesta a ambas partes es superior a los 65 millones de dólares, cifra equivalente a los pagos que los ex colaboradores de Osorio Chong dejaron de hacer entre 2016 y 2018 a una empresa contratista.

De acuerdo con las indagatorias, la entonces Secretaria General de la Policía Federal, Frida Martínez, y el Jefe de la División de Inteligencia, Damián Canales, desviaron el pago de más de 65 millones de dólares estadounidenses, recursos que estaban etiquetados para cubrir las obligaciones derivadas de la firma de un contrato para la adquisición de un programa de vigilancia masiva a la compañía israelí Rafael Advanced Defense System LTD (RADS)

El contrato se firmó en diciembre de 2015 y contemplaba el uso del programa “Rafael” por el que se pagó un anticipo inicial por un monto de 39.2 millones de dólares y cuatro facturas adicionales por 26.3 millones de dólares entre finales del 2015 y principio de 2016, pero a partir del junio de 2016 los pagos dejaron de hacerse a pesar de que ya estaban contemplados en el gasto de la Policía Federal.

El sistema de vigilancia masiva denominado “Rafael” señalaba que el software buscaba el “análisis, diseño e implementación de una plataforma del Sistema de Explotación de la Información de Inteligencia” para ser utilizado por la Policía Federal y la Gendarmería, pero el programa nunca funcionó y Frida Martínez viajó a Israel con todos los gastos pagados por la empresa contratista.

Por lo anterior, se acusó a Frida Martínez y Damián Canales de provocar un daño al erario superior a los 807 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al respecto, la Secretaría Anticorrupción, advirtió que los presuntos desvíos en los que se involucra a Frida Martínez y Damián Canales, ambos ex colaboradores de Miguel Ángel Osorio Chong cuando este fue gobernador de Hidalgo, también son investigados por la Fiscalía General de la República., ya que existe una denuncia penal sobre este caso.

“Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”, advirtió la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Con Osorio Chong como Gobernador de Hidalgo, Frida Martínez fungió como Directora General de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor de Hidalgo (2005 – 2011) y con la llegada de Osorio Chong a la Secretaría de Gobernación se desempeñó como Titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del CISEN (2013 – 2014) y posteriormente la Secretaría General de la Policía Federal.

Por su parte, Damián Canales fue Secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo entre octubre del 2027 y enero del 2013, es decir, durante todo el sexenio del ex priista Miguel Ángel Osorio Chong como mandatario de dicha entidad.

Aristegui