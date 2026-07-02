Ciudad Juárez Chih.– El senador Juan Carlos Loera aseguró que es momento de completar el cambio en la frontera con un proyecto que enfrente de manera decidida la violencia, la corrupción y los rezagos urbanos que afectan a miles de familias en Ciudad Juárez y señaló que participará en el proceso interno de Morena para convertirse en coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio de Juárez.

Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación, Juan Carlos Loera explicó que, después de recorrer de manera permanente las colonias de Ciudad Juárez y de escuchar las inquietudes de la ciudadanía, decidió concentrar sus esfuerzos en Juárez para impulsar una transformación que se refleje en la vida cotidiana de las y los juarenses.

El legislador reconoció que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador la frontera experimentó un importante crecimiento económico, impulsado por la recuperación salarial, los programas sociales y una política fiscal que fortaleció el consumo y la actividad comercial. Sin embargo, sostuvo que esos avances no se han traducido en una disminución definitiva de la inseguridad.

“He decidido concentrar mi esfuerzo y el del equipo de colaboradores que desde hace mucho tiempo me acompañan en hacer realidad la transformación económica y social de Ciudad Juárez”, afirmó.

Loera señaló que uno de los principales retos es revertir los índices de violencia que continúan afectando a la ciudad, especialmente entre niñas, niños y jóvenes, además de recuperar espacios urbanos que durante años permanecieron abandonados.

“No se ha reflejado en una reducción significativa e irreversible de la violencia criminal y eso no lo podemos seguir tolerando”, expresó al señalar que Ciudad Juárez cuenta con la capacidad y el capital humano para superar esa situación.

Asimismo, aseguró que la corrupción también ha frenado el desarrollo de la ciudad, particularmente en decisiones relacionadas con el crecimiento urbano y el manejo del patrimonio público, por lo que consideró indispensable que quienes encabecen los gobiernos actúen con honestidad y sensibilidad social.

“Se ha perdido el rumbo y por eso quiero ser parte de un proyecto dirigido y acompañado por las y los juarenses, en el cual destaquen la prosperidad, la solidaridad y la tranquilidad”, manifestó.

El senador afirmó que, durante sus recorridos casa por casa, la respuesta más frecuente de las y los ciudadanos al preguntarles qué es lo que más aprecia de Juárez ha sido su gente, lo que, dijo, demuestra que existe una comunidad solidaria y con capacidad para resolver sus problemas cuando cuenta con gobiernos comprometidos.

En ese sentido, sostuvo que completar la transformación implica atender de manera integral los problemas de movilidad, las viviendas abandonadas, la recuperación del Centro Histórico y la seguridad pública, siempre bajo los principios que dieron origen a Morena.

“Basta únicamente ser fieles a los principios de Morena, que exigen que los servidores públicos sean personas honradas, honestas y sensibles al dolor y sufrimiento de las familias vulnerables”, puntualizó.

Finalmente, Juan Carlos Loera confirmó que formalizará su registro durante el próximo mes de septiembre para participar en el proceso interno de Morena por la coordinación municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, con el objetivo de construir, junto con la ciudadanía, un proyecto que permita consolidar el cambio en la frontera y recuperar la paz para las familias juarenses.