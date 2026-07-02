El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó sobre dos nuevos casos detectados a través del programa “El Cochino de la Semana”, mediante el cual el Gobierno Municipal busca exhibir y sancionar a quienes arrojan basura en la vía pública, además de promover la participación ciudadana para denunciar este tipo de conductas.



El funcionario explicó que el primer caso ocurrió en el dique de la colonia Tierra Nueva, donde apenas el sábado pasado se realizaron trabajos de limpieza en coordinación con la Dirección de Ecología, el Ejército Mexicano y personal del Gobierno Municipal, con la participación del Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.



Unas horas después de concluir las labores, ciudadanos reportaron que nuevamente fue depositado un importante volumen de basura en el lugar.



“Es una situación muy lamentable que nos recuerda la importancia de mantener limpios y en buen estado los espacios públicos. Los lugares que se han recuperado para el disfrute de la comunidad requieren del compromiso y la participación de todos; es una responsabilidad compartida entre ciudadanía y autoridades trabajar juntos para conservarlos y protegerlos”, expresó.



El funcionario dijo que aunque resulta complicado identificar a los responsables, se difundirán las imágenes del caso con la esperanza de que algún ciudadano pueda aportar información que permita ubicarlos.



Indicó que es importante mantener limpios los diques y arroyos, especialmente ante el inicio de la temporada de lluvias y los pronósticos de precipitaciones importantes para la ciudad.



El segundo caso se registró en la calle Durazno, en la colonia Insurgentes, espacio que anteriormente fue intervenido por el Gobierno Municipal con maquinaria pesada para eliminar un tiradero clandestino y que además es utilizado diariamente como paso peatonal por estudiantes de escuelas del sector.



Vecinos de la zona captaron en video el momento en que un vehículo de modelo antiguo arroja residuos en plena luz del día.



El director de Limpia dijo que el automóvil presenta características que podrían facilitar su identificación, por lo que solicitó el apoyo de la comunidad para aportar información que permita localizar a los responsables.



Destacó que el programa “El Cochino de la Semana” ha generado resultados positivos gracias a la colaboración ciudadana, ya que permite recibir denuncias de manera anónima y fortalecer las acciones para combatir los tiraderos clandestinos.



“Seguiremos trabajando, informando los resultados y compartiendo las denuncias que recibimos. Es una plataforma donde los ciudadanos nos ayudan a identificar a quienes no se están sumando a la transformación de Juárez”, señaló.



Respecto a las sanciones, informó que actualmente se está aplicando la multa máxima prevista por el reglamento, la cual supera los 11 mil pesos, además de que ya se están imponiendo sanciones por reincidencia a quienes vuelven a cometer esta falta.