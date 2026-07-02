El Presidente Municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, supervisó los avances de la rehabilitación integral de la Plaza del Periodista, situada en la avenida Insurgentes y Constitución.

Acompañado por el director de Obras Públicas, Daniel González García, el alcalde recorrió el espacio para constatar el desarrollo de los trabajos, que actualmente presentan avances importantes tanto en la construcción de la primera etapa de una hemeroteca, como en la rehabilitación del resto de la plaza.

La primera etapa de la Hemeroteca se desarrolla en obra gris, donde se trabaja en la ejecución de los muros para dar paso próximamente a la construcción de la losa de azotea.

Durante el recorrido, el Presidente Municipal destacó la importancia de seguir recuperando espacios públicos que fortalezcan el tejido social y la convivencia entre las familias juarenses.

Por su parte, el proponente del proyecto y presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, Eduardo Borunda Escobedo, reconoció el valor histórico y social que tiene esta obra para la comunidad.

“Recuperar un espacio tan icónico para la ciudadanía, así como el obelisco que se va a construir en representación de la Columna de Plata, agradecer; no solo es la Plaza del Periodista, sino de los juarenses”, señaló.

Así mismo, se hará la rehabilitación del Monumento al Papelerito, además de la intervención del área donde anteriormente se ubicaban las fuentes ornamentales mediante la colocación de adoquín, la conservación de los adoquines existentes y los trabajos de mantenimiento al sistema de alumbrado.

El proyecto contempla la fabricación de un nuevo monumento tipo obelisco, el cual representará la Columna de Plata con una inversión de 5 millones 788 mil 475 pesos y beneficiará a mil 463 personas.

En la supervisión también estuvo el director de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, quien informó que a través de 600 votos ciudadanos dicho proyecto resultó ganador para su ejecución con el programa del Presupuesto Participativo.