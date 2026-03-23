Especialista advierte deshumanización tras crimen del niño Eithan

Ciudad Juárez.– El caso del menor Eithan, cuyo asesinato ha generado indignación en la frontera, no puede entenderse como un hecho aislado, sino como el resultado de múltiples factores sociales y humanos que convergen en entornos de violencia, advirtió el especialista en bioética Enrique Salazar.

En entrevista, el experto explicó que uno de los elementos a considerar es el entorno económico, ya que la precariedad puede llevar a situaciones de desesperación en las que algunas personas sienten que no tienen los recursos suficientes para hacerse cargo de uno o varios hijos.

Otro factor clave es el consumo de sustancias, como drogas o alcohol, que afectan el juicio y la conducta de quienes las consumen. Estas condiciones, señaló, pueden inhibir la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, especialmente en entornos donde dichas prácticas son frecuentes.

Salazar también subrayó lo que denominó “aislamiento moral”, una condición en la que la violencia se normaliza dentro del núcleo familiar. En estos casos, explicó, quienes ejercen agresión muchas veces crecieron en ambientes similares, donde los golpes y el maltrato eran vistos como algo cotidiano. A esto se suma otro elemento igual de grave: en muchos de estos entornos, nunca hubo alguien que les enseñara que golpear a otra persona está mal, lo que refuerza la repetición de conductas violentas sin cuestionamiento.

A estos factores se suma la percepción de impunidad. El especialista advirtió que cuando en una comunidad se percibe que los delitos no son castigados, se genera una sensación de permisividad que puede influir en la comisión de crímenes. “Si las personas creen que no habrá consecuencias, el freno moral se debilita”, indicó.

Finalmente, el experto resumió el trasfondo del caso en un proceso más profundo: la deshumanización. Según explicó, se trata de una pérdida de empatía en la que las víctimas dejan de ser vistas como personas y pasan a ser tratadas como objetos. “Cuando alguien es despojado de su condición humana, se abre la puerta a actos de extrema crueldad”, puntualizó.

El especialista lamentó que haya sido necesario un caso tan cruel como el del menor Eithan para generar una reacción social más amplia. No obstante, consideró que este impacto también podría tener un efecto positivo: el despertar de conciencias no solo a nivel local, sino también nacional e internacional.

Explicó que este despertar implica que más personas comiencen a observar su propio entorno, cuestionarse lo que ocurre dentro de sus familias o comunidades y detectar posibles situaciones de violencia que antes podían pasar desapercibidas. De esta manera, dijo, se abre la posibilidad de prevenir futuras tragedias, no solo en Ciudad Juárez, sino en otros puntos del país e incluso fuera de él.

El caso de Eithan, concluyó, refleja no solo una tragedia individual, sino también un llamado urgente a revisar las condiciones sociales que permiten que hechos de esta naturaleza ocurran.

Eithan, de apenas un año y medio de edad, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico y presentaba signos de desnutrición, además de múltiples lesiones previas . Las autoridades establecieron que el crimen ocurrió dentro del entorno familiar y que posteriormente el cuerpo fue introducido en un costal y trasladado por la propia madre a bordo del transporte público, recorriendo parte de la ciudad antes de abandonarlo en un terreno baldío.

Por estos hechos, fueron detenidos varios integrantes de la familia, entre ellos la madre —señalada como principal sospechosa del homicidio—, así como el padrastro, una abuela, un tío y una bisabuela, quienes presuntamente habrían tenido algún grado de participación o conocimiento del caso .

No obstante, algunas de estas personas podrían quedar libres conforme avanza el proceso judicial, mientras se define la responsabilidad directa de cada uno.