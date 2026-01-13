—Pérez Cuéllar con la pila al cien y cartera abierta

—Tiro entre El Bayo y Corral esta que arde

Los regidores de Morena andan desvelados, y no por el insomnio del jala en el Cabildo, sino porque ahora quieren que el transporte público se extienda hasta las 2:00 de la madrugada.

Según ellos, para que los juaritos que trabajan de noche no anden dejando todo el salario en el pago de uber o aguantando el frillazo esperando algún aventón.

El problemón es que, si de día faltan unidades para cubrir rutas, ¿de verdad creen que de noche va a circular los camiones?

La propuesta suena tentadora, pero difícil de aterrizarla. Lo que no se dice, pero todos piensan, es que, si ya en horas hábiles el transporte brilla por su ausencia en varias zonas, en la madrugada los camiones van a estar más perdidos que turista en el centro.

Hay quien dice que los regidores preparan una especie de trampa leonera para que el Gobierno del Estado termine dándole vueltas al asunto y, cómo no, reciba su buena dosis de críticas por parte del respetable juarense.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez puso sobre la mesa el exhorto en la Sesión Previa de Cabildo, apoyada por varios colegas igual de entusiastas: Antonio “Pañalitos” Domínguez Alderete, Luz Clara Cristo Sosa, Alejandro Daniel Acosta Aviña y la síndica Ana Carmen Estrada García.

Todos coincidieron en que la medida sería un “gran beneficio para la comunidad”, como si el solo hecho de pedirlo fuera a hacer que los camiones aparezcan por arte de magia y ya no contaminen. Porque, claro, Juárez tiene un sistema público tan deficiente que ya hasta los camiones contaminantes piden su jubilación.

***********

La raza allá en palacio municipal asegura que Cruz Pérez Cuéllar anda con la pila al cien y cartera abierta.

Dicen en los pasillos de la presi que este 2026 Ciudad Juárez será un verdadero campo de obras: que si puentes por aquí, que si parques con tobogán por allá y, claro, el famoso Rastro TIF que promete convertir a la frontera en exportador estrella de cortes de carne.

Y cómo no, si tienen que lucirse a todo lo que da, porque con las elecciones del 2027 a la vuelta de la esquina, urge proyectar la imagen de un alcalde bien chambeador para los juaritos.

Nomás falta que ahora sí el presupuesto participativo no quede nomás en promesa de campaña, porque la raza ya está cansada de puro atole con el dedo.

Por cierto, cuentan que, aunque el Presupuesto Participativo suena bonito, las escuelas que no ganan también tendrán su lana este año, porque eso de que la gente desista de participar, pues no conviene ni políticamente ni en imagen.

Y hablando de imagen, el bacheo sigue siendo tema de sobremesa, los fronterizos esperan que las calles que tienen baches sean reparadas a la brevedad.

*********

Dicen en los pasillos de Palacio que el tiro entre la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y la Federación está que arde, todo porque nadie se pone de acuerdo sobre de quién fue el billete que bailaron en tiempos de Javier Corral.

Si el dinero era sólo estatal, el pleito se queda en casa; pero si tenía, aunque sea tantito sabor federal, ¡agárrense!, que la FGR querrá meter mano.

Abelardo Valenzuela, fiscal anticorrupción, anda sacando el pecho y dice que no va a soltar la carpeta ni, aunque se lo pida la Suprema Corte. Argumenta que hay una suspensión que blinda a los chihuahuenses y el caso, pero los expertos advierten: el origen de los 98.6 millones de pesos será clave.

Al final, así como en las telenovelas, aquí también hay presupuesto concurrente y el drama entre autoridades amenaza con alargarse.