Reeligen al Arq. Fernando Suárez, como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Ciudad Juárez, para el periodo 2026-2027, en la asamblea general realizada este lunes en las instalaciones de la CMIC.

Los ejes de acción en su próxima gestión incluyen un plan de trabajo con una visión de futuro para la industria de la construcción, incrementar la fortaleza institucional, participar en la agenda pública del gobierno, para tomar las mejores decisiones y rumbo que necesita nuestra frontera.

“Continuaremos trabajando en seguir incremento la membresía dentro de la cámara, daremos seguimiento a los planes de trabajo, en los cuales se ha fortalecido el trabajo de los constructores a través de la vinculación con gobierno e iniciativa privada”, detallo.

En la asamblea el Arq. Fernando Suárez Ceron, rindió su informe de actividades, en la que destacó

el impulso para el desarrollo de la construcción en la ciudad, la vinculación con los tres niveles de gobierno y el apoyo a las causas más importantes de la ciudad.

La elección se realizó mediante votación digital de los 159 afiliados, que eligieron el proyecto de la planilla “A” llamada Proyecto Éxito, representada por el Arq. Fernando Suarez Cerón, quien encabezara al Consejo Directivo durante el periodo 2026-2027.