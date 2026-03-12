Fallece el neurocirujano mexicano Ignacio Madrazo, pionero en trasplante de células nerviosas

El reconocido neurocirujano mexicano Ignacio Madrazo Navarro falleció recientemente, confirmaron fuentes médicas e institucionales. Madrazo, figura central en la neurocirugía y la medicina regenerativa, destacó por sus aportes científicos y su labor clínica dedicada al estudio y tratamiento de trastornos neurológicos.

Originario de la Ciudad de México, estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde posteriormente ejerció como docente e investigador. A lo largo de su trayectoria formó a nuevas generaciones de especialistas y publicó diversos trabajos científicos que impulsaron los avances en neurociencia en el país.

Durante la década de 1980 encabezó investigaciones que dieron lugar a procedimientos pioneros de trasplante de células nerviosas en pacientes con enfermedad de Parkinson. Estas técnicas experimentales consistían en implantar tejido neuronal para estimular la producción de dopamina, logrando mejoras clínicas que posicionaron a México como referente internacional en medicina regenerativa.

Madrazo también fue distinguido con reconocimientos nacionales e internacionales, incluido el Premio Nacional de Ciencias, además de participar en proyectos de atención médica comunitaria y en la instalación de quirófanos móviles en zonas marginadas.

La comunidad médica lamenta profundamente su fallecimiento, resaltando su legado como uno de los científicos más influyentes en la historia de la neurocirugía mexicana. Su trabajo continúa siendo una base para el desarrollo de nuevas terapias y líneas de investigación en el campo de las enfermedades neurodegenerativas.