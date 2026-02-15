La energía fotovoltaica no deja de sorprender. Muchos países alrededor del mundo han demostrado cómo los paneles solares son capaces de dar resultados en lugares que pocos hubieran imaginado. China lo hizo en un desierto y llegó a una conclusión: puede cambiar el ecosistema para siempre.

Tal como arroja una investigación de Scientific Reports, científicos de la Universidad Tecnológica de Xi’an descubrieron que el hecho de instalar paneles solares en una zona desértica da como resultado efectos positivos en el microclima. Otro de sus beneficios: propiedades en el suelo y la vegetación.

Con el modelo Driving Pressure-State-Impact-Response como base para analizar el entorno, se pudieron calcular los efectos ecológicos y ambientales de una instalación. De hecho, este mismo método ha sido recomendado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.

La prueba se desarrolló en el parque fotovoltaico de Qinghai Gonghe, una instalación ubicada en el desierto de Tarlatán, donde se analizaron 57 indicadores. Paralelamente, se utilizó la entropía para clasificar cada uno. Después, se le otorgó una mayor importancia a aquellos con menor variabilidad.

Como tal, el estudio indicó que el área dentro del parque solar consiguió una clasificación de “general”. Esto gracias a una puntuación de 0.4393. La cuestión es que los paneles lograron generar sombra y ello dio como resultado ciertos beneficios en el suelo, la diversidad de plantas y microorganismos de la zona.

A su vez, se lograron observar otros efectos simultáneos como la reducción de la presión del aire y el aumento de la humedad en el ambiente. La conclusión del estudio arrojó que la instalación de paneles a lo largo del desierto puede generar condiciones favorables incluso para la proliferación de la vegetación. Según explican:

Pero esto no ha terminado. Los científicos indicaron que se deben realizar seguimientos a largo plazo a fin de entender el impacto en la ecología. De igual manera saber cómo se le puede sacar el máximo provecho, además de reducir posibles efectos negativos.

Eso sí, conforme aumenta la demanda de energía renovable, destacaron que es necesario comprender las grandes infraestructuras y sus afectaciones a los ecosistemas locales. Por último, hicieron hincapié en la necesidad de identificar ubicaciones óptimas donde puedan construirse.

Xataka