La Dirección de Salud Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones ante la mala calidad del aire, con el objetivo de reducir riesgos a la salud y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que la calidad del aire es un tema de creciente preocupación en los últimos años, por lo que es fundamental que la población adopte medidas preventivas para evitar afectaciones.

Indicó que el Índice Aire y Salud es una herramienta que permite informar de manera clara y oportuna sobre el estado de la calidad del aire en México, así como los riesgos que representa y las acciones a seguir para protegerse.

Este índice está dirigido tanto a grupos sensibles —como niñas y niños, personas embarazadas, adultos mayores, trabajadores al aire libre y personas con enfermedades respiratorias o cardiacas—, como a la población en general.

En cuanto a las recomendaciones, señaló que es importante el uso de cubrebocas en días con alta contaminación, de preferencia aquellos de alta eficiencia como N95 o KN95, ya que ayudan a filtrar partículas dañinas; además, se debe evitar el uso de cubrebocas de tela y cambiarlo de manera regular para mantener su efectividad.

Asimismo, se recomienda limitar las actividades al aire libre cuando los niveles de contaminación sean elevados, especialmente evitar el ejercicio en exteriores, ya que la respiración acelerada incrementa la inhalación de contaminantes.

También es importante mantener cerradas puertas y ventanas, así como considerar el uso de purificadores de aire en interiores.

Otra medida es mantenerse bien hidratado y llevar una alimentación balanceada, rica en antioxidantes como las vitaminas C y E, presentes en frutas y verduras, lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

De igual forma, se sugiere evitar el consumo de alcohol y tabaco, ya que pueden agravar los efectos de la contaminación en el organismo.

La titular de la Dirección de Salud Municipal también exhorta a la población a consultar el Índice Aire y Salud antes de salir de casa, con el fin de tomar decisiones informadas sobre las actividades diarias.

Cuando la calidad del aire es buena, se pueden realizar actividades con normalidad; si es moderada, se recomienda reducir esfuerzos físicos intensos y si es mala o muy mala, lo ideal es permanecer en interiores.

Finalmente, se recomienda evitar factores que empeoren la calidad del aire dentro del hogar, como fumar en espacios cerrados o quemar incienso y velas, además de mantener una adecuada limpieza para reducir la acumulación de polvo.

En caso de presentar síntomas como dificultad para respirar, tos persistente, irritación en ojos o garganta, fatiga o dolores de cabeza, se debe acudir a un médico para su valoración.