La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) exhortó a la ciudadanía a reforzar los cuidados de perros y gatos ante las altas temperaturas que se registran en la región.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, destacó que los animales de compañía también sufren los efectos del calor extremo y pueden presentar complicaciones de salud, entre ellas golpes de calor, por lo que es importante mantener medidas preventivas.

“Las mascotas deben contar siempre con agua limpia y fresca para mantenerse hidratadas, además de permanecer en espacios con sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad”, explicó.

Además, recomendó evitar los paseos cuando el suelo se encuentra demasiado caliente, ya que las altas temperaturas pueden provocar lesiones en las almohadillas de sus patas.

Mencionó que los propietarios deben observar constantemente el comportamiento de sus animales y en caso de detectar decaimiento o alguna conducta inusual, acudir de inmediato con un médico veterinario para recibir atención oportuna.