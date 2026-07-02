La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa a la ciudadanía que, este viernes 03 de julio, se llevarán a cabo trabajos de conexión a la red general de agua potable para oficinas administrativas en la calle Hermanos Galeana, por lo que, será necesaria la suspensión temporal del servicio.

Debido a estas labores, podría presentarse baja presión o suspensión temporal del servicio de agua potable en la colonia Moreno, Río Bravo, Bosques de Waterfil, y zonas aledañas, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los trabajos se desarrollarán en la calle Hermanos Galeana, en la colonia Moreno, donde será necesario el cierre del carril derecho en sentido de oriente a poniente, por lo que, se recomienda a los automovilistas manejar con precaución.

La JMAS exhorta a los residentes de la zona a almacenar agua suficiente para atender sus necesidades básicas, mientras se realizan los trabajos de conexión a la red general de agua potable.

Asimismo, el organismo agradece la comprensión y colaboración de la comunidad ante las molestias temporales que los trabajos pudieran ocasionar.