viernes, febrero 13, 2026
Portada

Exige Oscar Avitia proteger la integridad y patrimonio de familias del poniente de Ciudad Juárez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El diputado Oscar Avitia Arellanes, en conjunto con sus compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de morena, presentó un exhorto dirigido a diversas autoridades municipales, estatales y federales para que intervengan de manera inmediata ante las operaciones de extracción de materiales de la empresa Asfaltos y Pavimentos de Ciudad Juárez (ASPA).

El legislador recordó que, en la pasada reunión de la mesa directiva realizada en aquella ciudad, denunció que desde hace aproximadamente cinco años las actividades con explosivos realizadas por ASPA, cerca de la Sierra de Juárez y el Camino Real, han generado ondas de choque que dañan estructuralmente las viviendas, escuelas y el patrimonio de los habitantes de la colonia Los Ojitos y zonas aledañas.

Resaltó que pesar de reportes previos, los vecinos continúan sufriendo estruendos que provocan grietas en muros, fisuras en losas y rotura de vidrios, poniendo en riesgo la integridad física y la paz de las familias.

También detalló que los riesgos de afectaciones por las vibraciones constantes, el impacto psicológico que se manifiesta en miedo constante, así como una posible afectación al medio ambiente y la salud por las emisiones y ruido emitido en zonas habitaciones, son algunas de las afectaciones que enfrentan quienes habitan esta área de la ciudad.

En ese sentido, Avitia Arellanes pidió a la persona titular de la V. Zona Militar verificar el estricto cumplimiento de las normas federales en el uso y manejo de explosivos por parte de la empresa, a la Secretaría de La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la Dirección de Ecología Municipal de Juárez determinar posibles afectaciones ambientales derivadas de la operación.

Además, solicitó a la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios evaluar los impactos a la salud pública por ruido y emisiones, así como a la Dirección de Protección Civil Municipal de Ciudad Juárez inspeccione los riesgos estructurales en las viviendas afectadas y garantizar la seguridad de los habitantes. además, instó a la Fiscalía General del Estado a brindar facilidades y seguimiento a las denuncias ciudadanas y que garantice la reparación integral del daño.

“Ninguna actividad económica debe realizarse a costa de la seguridad de nuestra gente”, enfatizó el diputado y señaló que estas acciones constituyen una amenaza recurrente y no incidentes aislados.

