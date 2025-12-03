La discusión para adelantar la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum será pospuesta hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Explicó que será hasta febrero de 2026 cuando se retome la reforma constitucional que propone Alfonso Ramírez Cuéllar para adelantar la consulta de 2028 a 2027 y empatarla con los comicios en los que se renovarán diputaciones, 17 gubernaturas y más de dos mil presidencias municipales.

Monreal señaló que el periodo ordinario está por concluir y ya no habrá espacio para discutir la iniciativa, que jurídicamente solo puede aplicarse después de los primeros tres años de gobierno. “Revocación de mandato yo creo que la vamos a mandar hasta febrero… no está contemplada y ya está por concluir el periodo”, afirmó.

El coordinador de Morena en San Lázaro reiteró que este miércoles se votará en el Pleno la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores y el jueves la nueva Ley de Aguas, una de las más polémicas del cierre legislativo.

