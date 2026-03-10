Esta tarde fue localizada una mujer sin vida en las inmediaciones del Monumento a Benito Juárez, de la cual se dijo, podría tratarse de una fémina en situación de calle.

El hallazgo fue realizado por visitantes del lugar, los cuales reportaron el cuerpo a un costado de los sanitarios ubicados sobre las calles Vicente guerreo y la calle Constitución y a poca distancia, algunas de sus pertenencias.

Al percatarse de que la fémina no se movía ni respondía a los llamados, optaron por realizar el reporte a las autoridades quienes arribaron a los pocos minutos y confirmaron que la fémina no contaba con signos de vida.

Por el momento no se descarta que se haya tratado de un ataque epiléptico la causa de muerte, sin embargo, será la necropsia de ley la que confirme o descarte esta versión.

La zona fue acordonada y resguardada por elementos policiacos mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al semefo.