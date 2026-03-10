La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de la imputada Evelin Bethzayda A. M., tras acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en grado de tentativa.

La referida imputada fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la FEM, con una orden de aprehensión, la tarde de ayer domingo 08 de marzo, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las indagatorias a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, la tarde del 17 de julio del año 2025, la imputada participó presuntamente, en la privación de la vida de Leslie G. C., quien contaba con siete meses de gestación, a quien le extrajeron la matriz, el apéndice y al bebé, siendo la causa de muerte choque hipovolémico consecutivo a extracción uterina, en hechos registrados en el interior de un domicilio de la colonia Portal del Roble.

Posteriormente, trasladó al recién nacido al Hospital Infantil, en donde se diagnosticó que presentaba sepsis, parálisis cerebral infantil, trastornos psicomotores y problemas cognitivos, no obstante, vive gracias a los cuidados de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

A solicitud del agente del Ministerio Público, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, impuso la medida cautelar de prisión preventiva a la imputada Evelin Bethzayda A. M., además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Cabe mencionar que, por este mismo hecho, otras tres mujeres fueron vinculadas a proceso, y se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Femenil No. 2.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, la imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).