La Unidad Especializada para la Investigación de los hechos relacionados con el desmantelamiento del narco laboratorio de “El Pinal”, municipio de Morelos, Chihuahua, desmintió que la fotografía difundida por el medio de comunicación Milenio, corresponda a los funcionarios de Estados Unidos que fallecieron en el accidente del domingo 19.

En la fotografía del medio de comunicación Milenio, aparece únicamente personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), incluidos el Director de la AEI, Pedro Oseguera y el elemento, Manuel Méndez, ambos fallecidos en el accidente.

Las personas que corresponden a la fotografía de Milenio, en el orden señalado en la publicación, son: 1.- Pedro Román Oseguera Cervantes; 2.- Manuel Genaro Méndez Montes; 3.- César Alejandro V. U.; 4.- Javier Gerardo M. M.; 5.- José Alfredo J. Q.; 6.- Ricardo T. G. y 7.- Karina M.G.

La Unidad Especializada hace un llamado a no especular con informes no corroborados y reitera su disposición para ofrecer información que no afecte el debido desarrollo de la investigación.