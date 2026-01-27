La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, ha identificado y señalizado diez hundimientos en distintos puntos de la ciudad, ocasionados por las lluvias registradas el pasado fin de semana, como prevención a peatones y automovilistas.

Los puntos detectados son los siguientes:

1. Rafael Delgado, Infonavit Casas Grandes 2. Tunes, Oasis Revolución 3. Chiapas y Miguel Hidalgo, Salvárcar 4. Michoacán y Mariano Jiménez, Salvárcar 5. Felipe Carrillo, colonia Chaveña 6. Santiago Troncoso y Nogales, fraccionamiento Roma Sur 7. Rosa María y Fuentes, Las Fuentes 8. Tomás Fernández y Parque Las Hadas, Los Parques 9. Montecarlo, Country Raquet 10. Ave. Paseo Triunfo y del Charro

La ingeniera Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS, explicó que las reparaciones iniciarán cuando disminuya el nivel del agua, ya que, en algunos puntos aún no es posible intervenir de manera segura.

“En el caso de Santiago Troncoso y Humariza se nos está complicando porque el nivel no ha cedido, es un colector principal y necesitamos que desagüe, todos los demás que sean en un fraccionamiento pequeño, en cuanto nos dé oportunidad, ya se estarían atendiendo; hasta que no desagüemos vamos a poder trabajar en ellos”, detalló.

Una vez concluidos los trabajos de reparación en la infraestructura sanitaria, se mantiene coordinación con el departamento de Bacheo para iniciar de inmediato las labores de rehabilitación de las vialidades y reabrir la circulación lo más rápido posible, siguiendo las instrucciones del director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón.

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía y hace un llamado a reportar cualquier hundimiento o condición de riesgo al 073, especialmente en trayectos hacia centros de trabajo o en zonas cercanas a los hogares, para brindar una atención oportuna.