Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reiteró que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, que dejó 14 muertos y un centenar de heridos en diciembre del año pasado, no se debió a un problema en la obra impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En un mensaje a medios de comunicación, la fiscal informó que después una inspección minuciosa se corroboró la calidad de la vía en el punto del siniestro, en la Línea Z, y las locomotoras, y ambos cumplen con la norma aplicable.

“Después de una minuciosa inspección y toma de muestras con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balastro cumplen con la norma”, indicó.

Godoy Ramos aseguró que el Ministerio Público del caso acreditó la presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y lesiones culposas del conductor, Felipe de Jesús Díaz, y el despachador del tren Ricardo Mendoza, los dos únicos detenidos por este caso.

“Resultado de indagatorias, los ministerios públicos, luego de integrar cuatro carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo.

Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en las que se obtuvieron autos de vinculación a proceso”.

Indicó que la empresa operadora del Tren Interoceánico, a cargo de la Secretaría de Marina, decidió otorgar el perdón a los detenidos por lo que hace al delito de daños en bienes de la nación.

Ernestina Godoy Ramos informó que víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico optaron por justicia alternativa para la firma de acuerdos reparatorios para la extinción de la acción penal.

De acuerdo con lo que explicó la fiscal general 145 personas, 114 adultos y 31 niños y adolescentes, han recibido “de forma inmediata” la reparación integral del daño.

Por lo que se descartó ejercer acción penal contra la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, de la Secretaría de Marina, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y de servicio indebido del servicio público, pues aportó información sobre auditorías y contratos de vías y material rodante que no amerito acción penal de la Secretaría Anticorrupción o la Auditoría Superior de la Federación, dependencias que realizaron una revisión a los mismos.

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