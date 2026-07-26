H. Ciudad de Chihuahua, Chih.- El Gobierno Municipal de Chihuahua aprobó un estímulo del 100 por ciento en el pago de derechos municipales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), con el propósito de facilitar el arranque del proyecto Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal.

La autorización, emitida por la Tesorería Municipal a solicitud de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, representa un estímulo estimado de un millón 745 mil 511.94 pesos, recursos que el Municipio deja de percibir para facilitar la inversión en vivienda y contribuir a que más familias puedan acceder a un patrimonio.

Este estímulo permitirá el desarrollo de la primera etapa del proyecto, que contempla la construcción de 108 departamentos distribuidos en seis edificios, mientras que el desarrollo completo considera 838 viviendas en 47 edificios, las cuales serán edificadas en cinco etapas.

De esta forma, el Gobierno Municipal refrenda su disposición de trabajar y colaborar con los distintos órdenes de gobierno cuando se trata de proyectos que generan beneficios directos para las familias, facilitando las condiciones para que puedan concretarse.

Asimismo se demuestra el compromiso con el acceso a una vivienda digna y desmiente cualquier versión que afirme que la administración municipal obstaculiza proyectos de beneficio social, privilegiando siempre el bienestar de las familias de Chihuahua.