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Formulan imputación a “El Tokio”, por homicidio de tres hombres inhumados en vivienda de las Arecas

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La Fiscalía de Distrito Zona Norte, formuló imputación en contra de Gerardo L. G., alias “El Tokio”, “El Chupis” y/o “EL 40”, por los delitos de homicidio calificado e inhumación de tres hombres localizados en una vivienda del fraccionamiento Arecas, en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público le comunicó al imputado que enfrenta una investigación por los hechos registrados los días 14 y 15 de enero del 2024, en el interior de un domicilio del cruce de las calles Hoja de Almendro y Hola de Olivo, de la colonia en mención.

La investigación ministerial, indica que, el imputado, junto con otras personas, infringieron violencia física hasta privar de la vida a las victimas Gael H. T., Víctor Javier C.A. y Eliseo M.A, cuyos cadáveres posteriormente fueron sepultados clandestinamente en el patio de esa misma vivienda.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Grupo de Órdenes de Aprehensión, notificaron el mandato judicial otorgado por el Juez de Control a Gerardo L. G., en el interior del CERESO No.3, en donde permanece por diversa causa penal.

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En la audiencia de vinculación o no a proceso penal, programada para el próximo lunes 03 de agosto a las 11:00 horas, el órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 506/2024, resolverá la situación jurídica del imputado, quien permanece bajo prisión preventiva justificada

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