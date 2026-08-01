Nancy “La China” Frías, diputada del Grupo Parlamentario del PAN, señaló que Morena votó en contra del exhorto que buscaba pedir al Gobierno Federal una estrategia más firme para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, situación que obliga a familias enteras a abandonar sus hogares por la violencia, especialmente en comunidades indígenas y rurales de la Sierra Tarahumara.

La legisladora explicó que la propuesta solicitaba fortalecer la coordinación entre la Federación, el Gobierno del Estado y los municipios, así como establecer acciones permanentes de seguridad, atención humanitaria, reparación del daño y retorno seguro. “Morena decidió darle la espalda a las familias que han tenido que huir de la violencia”, expresó Nancy Frías.

Frías indicó que las personas desplazadas no solo pierden su vivienda, sino también su patrimonio, sus medios de trabajo y el acceso a servicios básicos. Agregó que Chihuahua ha puesto en marcha mecanismos de atención y ha gestionado alrededor de 8 mil 500 apoyos desde finales de 2024, pero la magnitud del problema requiere una política nacional encabezada por la Federación.

La diputada del Grupo Parlamentario del PAN sostuvo que el rechazo deja sin respaldo un llamado para atender una crisis que supera las capacidades de los municipios y del estado. El planteamiento buscaba que la Federación asumiera una mayor responsabilidad en la prevención de nuevos desplazamientos y en la protección de las familias que fueron obligadas a dejar sus comunidades.