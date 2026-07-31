La Secretaría de Salud del Estado invita a participar en la Feria de la Salud, que se llevará a cabo el sábado 1 de agosto de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua.

En el lugar se ofrecerán de manera gratuita atenciones enfocadas en la prevención, el diagnóstico oportuno y la promoción de estilos de vida saludables, con la participación de personal especializado de distintas instituciones del rubro.

Las y los asistentes podrán acceder a vacunación, detección de VIH, de hepatitis C, de sífilis y de diabetes, toma de presión arterial, orientación nutricional, información sobre enfermedades ginecológicas, educación sexual, estudios de Papanicolaou, determinación de grupo sanguíneo y medición de hemoglobina.

También habrá entrega de cartillas nacionales de salud, afiliación y orientación sobre MediChihuahua, información sobre las estrategias de profilaxis pre exposición y post exposición al VIH, además de un banco de medicamentos y otros servicios preventivos dirigidos a personas de todas las edades.

Esta actividad es resultado del trabajo coordinado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, Pensiones Civiles del Estado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud y el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

Además del Distrito de Salud Chihuahua No. 1, el Programa de Prevención y Atención de las Adicciones y el Programa Estatal de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis C.

La Secretaría de Salud llama a las familias a aprovechar esta jornada, ya que la prevención y el diagnóstico oportuno permiten detectar enfermedades en etapas tempranas, iniciar tratamientos de manera inmediata y mejorar la calidad de vida.