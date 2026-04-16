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Invita Gobierno del Estado a conocer productos y servicios en la Segunda Edición de “Expo Icatech”

by Salvador Miranda
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El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), extendió una invitación para que la comunidad juarense disfrute de la segunda edición de la Expo Icatech, este jueves 30 de abril, de 10:00 a 13:00 horas, en el lobby del Centro Comunitario del Parque Central Poniente.

Juan Carlos Alonso, jefe de Acción Móvil de Icatech Juárez, expuso que el objetivo del evento es dar a conocer las habilidades que las y los juarenses han adquirido a través de los diferentes cursos del instituto, además de generar un espacio para que las personas puedan comercializar sus productos y posicionarse ante la comunidad.

Durante la jornada se contará con la participación de 16 instructores y 30 alumnos, quienes ofrecerán diversos productos y servicios a través de stands de bisutería, pastelería, aguas frescas, dulces mexicanos, elaboración de jabones y velas, productos para el cuidado del cabello, corte y confección, gelatinas, floristería, corte de cabello, entre otros.

Con la Expo Icatech también se busca visibilizar los resultados de los cursos de capacitación, con el propósito de motivar a más personas a integrarse a estas opciones de formación y generar una alternativa de ingreso económico a partir de los conocimientos adquiridos.

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Para más información sobre este evento o la oferta de cursos, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales de Icatech Juárez, o bien, comunicarse al número (656) 611 54 61.

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