Como parte de las indagatorias y en seguimiento a una carpeta de investigación de la Unidad de Personas Ausentes y/o no Localizadas, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, este jueves concluyó un operativo de tres días consecutivos de rastreo en un terreno baldío del fraccionamiento Parajes de San José en Ciudad Juárez.

La intervención incluyó el recorrido e inspección pedestre de la zona desértica, de manera lineal y por cuadrantes, haciendo sondeos con barras metálicas y realizando 170 pozos de sondeo sobre la superficie arenosa, además de que, con apoyo de una máquina retroexcavadora de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Ciudad Juárez, se retiró minuciosamente la tierra en diversos puntos, localizando diversas prendas de vestir.

El rastreo fue realizado con el fin de localizar algún indicio o rastro biológico que lleve a la localización de una persona ausente, sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

Dicha acción estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o no Localizadas, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), personal especializado de la Unidad de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del área de Antropología, Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA) y la Comisión Local y Nacional de Búsqueda y un binomio canino K-9, de nombre “Lina”.

A estas acciones también se sumaron miembros del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y del colectivo de Familias Unidas por la Verdad y Justicia.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda de personas no localizadas y desaparecidas, a fin de dar certeza a las familias de su paradero.